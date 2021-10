Gruppo Sella, ecco le principali iniziative di sostenibilità

Attenzione all'ambiente e alla diffusione di stili di vita responsabili, valorizzazione del capitale umano, responsabilità economica nei confronti dei clienti. Sono queste le principali direttrici che guidano l’attività del gruppo Sella e si concretizzano nel “Progetto Sostenibilità”, con il duplice obiettivo di migliorare costantemente le proprie performance sociali ed ambientali ed essere promotore di una economia sostenibile, supportando i propri clienti nel processo di transizione verso una economia ad impatto ESG positivo.

Ecco alcune tra le principali iniziative realizzate fino ad oggi. La totalità dell'energia elettrica utilizzata dal gruppo in Italia è energia "verde". Viene, infatti, fornita dalla Compagnia Valdostana delle Acque Trading (CVA Trading) che ne certifica la «Garanzia di Origine» ovvero la provenienza da fonti rinnovabili. Il Gruppo, inoltre, contribuisce al proprio fabbisogno energetico grazie a 17 impianti fotovoltaici installati sulla copertura di sedi e succursali sparse su tutto il territorio italiano.

La sede centrale del gruppo Sella a Biella, inaugurata nel 2010, è stata inoltre costruita seguendo moderni criteri di eco-sostenibilità e di riduzione dell'impatto ambientale con l'installazione di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda e di due impianti fotovoltaici che permettono un'importante riduzione di consumo di gas metano e di energia elettrica e delle relative emissioni. L'edificio riduce al minimo lo spreco energetico grazie all'isolamento e all'inerzia termica dell'involucro, utilizza acqua di falda e piovana per i servizi igienici ed è dotato di sistemi di adeguamento e controllo automatico dell'illuminazione.

Le società del Gruppo hanno sviluppato iniziative autonome di riduzione dei propri impatti ambientali riferiti ai consumi, ma anche alla progettazione degli spazi di lavoro. Tra queste spiccano il sistema di domotica presso diverse sedi di Banca Patrimoni Sella & C., la scelta di corpi illuminanti a LED, il riciclo delle attrezzature usate tramite la collaborazione con partner esterni nella società Centrico Selir in Romania.

L’edificio S32, che ospita la community del Fintech District a Milano, inoltre, ha ottenuto la certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) "Platinum" - il livello più alto - che caratterizza gli stabili che fanno un utilizzo efficiente delle risorse, usano meno acqua ed energia e riducono le emissioni di gas serra permettendo di risparmiare nei costi di gestione. La certificazione LEED è attualmente il sistema di certificazione degli edifici su base volontaria più diffuso al mondo.

L'attenzione all'ambiente del gruppo Sella viene applicata anche alla catena della fornitura. Oltre il 50% del materiale per l'ufficio utilizzato è a basso impatto ambientale, gli abbonamenti digitali a giornali e riviste hanno raggiunto il 95,13 % del totale e viene utilizzata carta certificata FSC. Il sostegno al territorio si è concretizzato inoltre nella scelta di fornitori locali in Italia per l'84%, in India per l'86% e in Romania per il 63%.Nelle sedi del Gruppo sono stati installati erogatori di acqua (naturale e gassata) gratuiti per favorire l'utilizzo di borracce al fine di ridurre il consumo di plastica legato al minore acquisto delle bottigliette. A tutti i dipendenti e collaboratori, infatti, sono state distribuite borracce ecosostenibili dotate di un chip che fornisce via app la quantità di plastica risparmiata ad ogni refill. È stata, inoltre, promossa una campagna di sensibilizzazione e informazione su una alimentazione più sana che sia anche in grado di ridurre le emissioni di CO2 e lo sfruttamento delle risorse del pianeta.

Il gruppo Sella ha anche aderito a Valore D, la prima associazione di imprese in Italia che da oltre dieci anni si impegna a promuovere e favorire l'equilibrio di genere e la cultura inclusiva nelle organizzazioni, consapevole di come questi temi siano risorse chiave per lo sviluppo e la creazione di valore. Questa iniziativa si va ad aggiungere all’adesione alla campagna lanciata dall'Associazione M&M per la parità di genere negli eventi pubblici. Il Gruppo si impegna così a informarsi su chi siano gli speaker e se e quanto sia assicurata una rappresentazione equilibrata tra i generi, promuovendo quando necessario un riequilibrio e offrendo in questo senso soluzioni.

Il Gruppo sta ponendo attenzione anche al tema della formazione e informazione su argomenti legati alla sostenibilità coinvolgendo esponenti, dipendenti e collaboratori. È stata inoltre attivata una community online interna per valorizzare le iniziative di volontariato seguite dai dipendenti che possono così coinvolgere altri colleghi all’interno del Gruppo. Per sostenere i clienti nella transizione verso un’economia sostenibile e supportare gli investimenti delle imprese nei progetti innovativi che hanno anche una ricaduta positiva in termini di sostenibilità, Banca Sella ha lanciato un plafond da 1 miliardo di euro per finanziare i progetti delle Pmi che contribuiscono ad avere un impatto concreto sui 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu. Grazie al plafond, le imprese possono richiedere nuovi finanziamenti, ad esempio, tra gli altri, per progetti di ricerca e sviluppo dedicati alla sostenibilità produttiva o con impatto socio-ambientale, per investimenti in tecnologie ad alta efficienza energetica o per partecipazioni ad investimenti con associazioni locali, università, centri di ricerca ed altri enti similari con impatti diretti o indiretti sulla comunità locale.

Sempre con attenzione all'impatto ambientale e alla transizione ecologica, Banca Sella ha anche lanciato un pacchetto per accedere alle agevolazioni del cosiddetto Superbonus 110% e un mutuo dedicato all'acquisto di abitazioni con classe energetica B, A o superiore. Sostenibilità e ambiente sono fattori sempre più centrali anche nella scelte di investimento degli italiani e anche in quest’ambito il gruppo Sella è presente con il fondo Investimenti Sostenibili di Sella Sgr, il primo fondo comune in Italia caratterizzato da una politica di investimento ad impatto, che allinea l'obiettivo di un ritorno finanziario e la volontà di contribuire concretamente alla creazione di valore ambientale e sociale. La società di gestione del risparmio ha anche lanciato altri due fondi dall’approccio sostenibile: TFS iCARE che ha come obiettivo coniugare finanza e ricerca scientifica attraverso investimenti socialmente responsabili dedicati al tema della salute e sosterrà per il 2021 e il 2022 progetti della Fondazione Umberto Veronesi, mentre il fondo Bilanciato Ambiente Cedola 2027 è il primo fondo italiano Esg a scadenza con un focus specifico sull'ambiente che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance.