Green Pass, primo giorno, vietato l'ingresso ai dipendenti del Punto Enel a Biella senza certificato

Erano poco meno di una decina di persone e questa mattina gli è stato vietato di entrare in azienda perché senza certificato verde. E' accaduto davanti al Punto Enel in via Salvo d'Acquisto e ad essere in coda erano alcuni dipendenti.

<Ovviamente io e i miei colleghi sapevamo a che cosa saremo andati incontro - racconta un dipendente - . Ma solo ieri l'azienda ci ha mandato una mail dicendoci che non saremo potuti entrare. Io non voglio vaccinarmi e Enel lo sa. Se avranno bisogno di me e di chi come me non vuole vaccinarsi mi chiameranno ancora e capiremo come fare, diversamente cercherò un altro lavoro. A me premeva presentarmi per far certificare che non ero assente. Il verbale è stato fatto. Adesso vedremo che cosa capiterà. Ma sono convinto che non siamo un caso isolato>.