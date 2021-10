Biblioteca civica e dei ragazzi a Biella, green pass, ma accesso diretto e al 100% della capienza

In attesa di un definitivo ritorno alla tanto attesa normalità a partire dal prossimo lunedì, 18 ottobre, le Biblioteche della Città di Biella ampliano i loro orari di apertura al pubblico.

BIBLIOTECA CIVICA lunedì-mercoledì-venerdì h. 9.00-16.00 martedì-giovedì h. 13.00-18.30

BIBLIOTECA RAGAZZI lunedì-martedì-mercoledì-giovedì h. 14.00-18.30 martedì-giovedì h. 11.00-14.00 prestito “alla finestra” venerdì h. 9.00-14.30

L’accesso alle biblioteche per prestito e consultazione, e alle sale-studio, è libero e non è più necessaria la prenotazione. L’accesso è consentito al 100% della capienza. Resta attivo il servizio di prenotazione dei prestiti tramite telefono (Civica: 015.2524499; Ragazzi: 015.3507651), email (biblioteca@comune.biella.it; bibragazzi@comune.biella.it) o app “BiblioBI”. Rimangono l'obbligo, per chi accede alle strutture, di esibire il Green-pass (per tutti gli utenti dai dodici anni compiuti in su), l’igienizzazione delle mani e l'uso della mascherina. Per chi è sprovvisto di Green-pass e chi preferisce tale modalità rimane attivo il servizio di prestito “sulla soglia” per la Biblioteca Civica (in orario di apertura al pubblico) e “alla finestra” per la Biblioteca Ragazzi (in orario di apertura al pubblico più il martedì e giovedì dalle 11.00 alle 14.00).