Attività ma anche ambulatori medici chiusi per protesta nel No Green Pass Day

Hanno iniziato a essere pubblicati ieri quasi come un battage pubblicitario, i messaggi in cui alcune attività hanno annunciato che oggi non avrebbero lavorato perché contro la decisione del Governo di permettere di lavorare solo se in possesso di Green Pass. <Venerdì la mia attività rimarrà chiusa. Un giorno triste per me e molti altri come me. Ritengo inaccettabili le decisioni prese in ambito sanitario dal governo italiano(unico in Europa) che si avvia sempre più rapidamente a cancellare i più elementari diritti dell' individuo. Sabato riprenderemo la nostra normale attività. Buona giornata>.

Questo è solo uno, seguito da molti altri, ai quali si aggiungono altri messaggi che chi protesta ha lasciato per esempio sulla porta del proprio ambulatorio come un medico del basso biellese in sciopero <bianco> perché <Oggi è il giorno in cui si sancisce la fine della democrazia>. <Comunico che venerdì 15 ottobre sarò in sciopero bianco. Mi troverete nei consueti orari negli ambulatori di sempre ma non prescriverò farmaci se non per urgenze - e aggiunge il motivo della sua protesta- . Credo che in un giorno come questo nel quale si sancisce la fine della democrazia come la conoscevamo e si instauri un nuovo regime che calpesta la Costituzione e impone norme che nessun altro paese al mondo attualmente applica il minimo che possiamo fare è quello di schieraci al fianco dei portuali di Trieste, Ravenna e gli autotrasportatori che si asterranno dal lavoro bloccando i trasporti”. Il medico conclude la sua comunicazione affermando: <Forse saranno loro con la loro resistenza la nostra ultima speranza>.