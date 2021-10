Sabato a Biella una grande festa all'insegna del Biella Rugby

Una festa lunga un giorno, di quelle che da tanto, troppo tempo tutti stavamo aspettando. Sabato 16 ottobre al centro ci saranno i nostri colori che da anni ci legano al club e alla nostra grande passione. Una festa che si propone di coinvolgere con lo stesso entusiasmo grandi e piccini, atleti della prima squadra e simpatizzanti, ma anche ‘esterni’ semplicemente curiosi di conoscere la nostra realtà. Alle 10.30, apre le danze l’Open Day ‘Porta un amico’, che interesserà tutte le categorie dalla U7 alla U17 maschili e femminili.

Ogni ragazzino iscritto inviterà uno o più amici a provare ‘il rugby’. Sul campo, a condurre gli allenamenti, i giocatori della prima squadra. Alle ore 12, per i presenti, la possibilità di pranzare presso la Clubhouse mentre sul campo adiacente si esibiranno i ragazzi del Touch Rugby e del Flag Rugby Unificato. Alle 14 tre squadre militanti nel campionato di Serie A: Biella Rugby, Amatori Catania e Rugby Parabiago si incontreranno per un triangolare amichevole. Biella e Catania approfitteranno del primo turno di riposo previsto per entrambi a calendario, Parabiago rimedia al rinvio del match con Alghero.

L’iniziativa è un primo passo verso il progetto di avvicinamento Nord/Sud capitanato dal presidente della Commissione Sud Grazio Menga, consigliere federale. La collaborazione tra club di diverse regioni, anche se lontane, è fondamentale per rendere il rugby italiano davvero uno sport nazionale. Corrado Musso, direttore sportivo Brc: “Siamo molto felici di ospitare Amatori Catania e siamo anche orgogliosi dell’impegno che ci hanno messo per affrontare questa trasferta per giocare un’amichevole. Credo sia l’occasione per dimostrare che se i club si confrontano per condividere obiettivi che vanno oltre il puro risultato sportivo, possiamo davvero portare il rugby in tutta Italia e farlo crescere. Per festeggiare l’arrivo dei nostri amici di Catania, abbiamo organizzare questo triangolare con Parabiago a ulteriore conferma dello spirito che anima il Progetto Sud. Non vediamo l’ora di andare a Catania per restituire la cortesia”.

I primi quaranta minuti vedranno impegnati Brc vs Parabiago. Alle 14 Brc vs Amatori Catania. Alle 15.50 Parabiago vs Amatori Catania. Alle 17 è previsto l’incontro tra Biella Rugby e VII Torino, seconda giornata del campionato U17. A seguire, terzo tempo con cibo e musica per tutti. Nel corso dell’evento verranno presentati lo staff Brc e la prima squadra maschile.