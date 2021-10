Pallavolo, TeamVolley torna in campo dopo una stagione di stop Covid

Dopo una stagione di stop forzato a causa della pandemia da Covid-19 riprendono finalmente anche i campionati regionali di Serie D. Nei giorni scorsi la Federazione ha diramato i calendari per la stagione 2021/22. Ai nastri di partenza ci sono anche le ragazze del TeamVolley (griffate Botalla) allenate da coach Gianluca Cuda. Terminata con un paio di amichevoli la fase di preparazione, le biancoblù attendono con trepidazione il primo match in programma sul campo di casa mercoledì 20 ottobre (ore 21) che le vedrà opposte alla Fortitudo Chivasso.

«La nostra è sicuramente una squadra molto giovane - spiega l'head coach Gianluca Cuda, affiancato in panchina da Fabrizio Preziosa e Marco Allorto -, creata mixando alcune ragazze dell'Under 18 con altre dell'Under 16. Molte di loro sono alla prima esperienza in questa categoria, di conseguenza il primo obiettivo sia per lo staff che per la società è quello di farle crescere sotto il profilo tecnico-tattico. D'altro canto, il campionato di Serie D è considerato da molti club come un serbatoio per far crescere proprio il settore giovanile, quindi il fatto che la nostra sia una formazione molto “verde” non è certo una novità per questa categoria».

«La crescita delle ragazze è il nostro primo traguardo - conferma il ds Marco Motto -. Stiamo parlando di un gruppo, composto da alcune ragazze che, seppur giovani, hanno già fatto parte delle nostre squadre di serie Serie C e D e, di conseguenza hanno già maturato esperienze nei campionati regionali. A queste atlete se ne aggiungono altre ancora più giovani, al loro esordio in queste categorie. Speriamo che questo mix riesca a farle divertire ma anche migliorare sotto l'aspetto tecnico e tattico, per ambire al raggiungimento di qualche obiettivo sportivo. Devo dire che fino a questo momento abbiamo potuto apprezzare un grande impegno sia da parte delle ragazze che dello staff, stanno lavorando insieme con grande affiatamento per iniziare al meglio la stagione ormai alle porte».

Botalla TeamVolley - Serie D Regionale Roster: Perissinotto (capitano, centrale), Lorenzon (palleggio), Vodopi (opposto), Valli (libero), Biasin Carlotta (centrale), Pellicciari (banda), Ippolito (libero), Caramori (centrale), Cena (banda/opposto), Damo (centrale), Nanì (banda), Scoleri (banda/opposto). Allenatore: Gianluca Cuda. Assistenti: Allorto e Preziosa.