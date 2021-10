Meteo blocca atleti Valdigne ai Campionati Italiani di Triathlon Olimpico, ma si fanno onore nel Duathlon FOTO

A Riccione era previsto un lungo weekend sportivo dei Campionati Italiani di Triathlon Olimpico No Draft con quasi 1.000 atleti giunti nella cittadina romagnola per una delle più importanti Kermesse del mondo della Triplice. Purtroppo il maltempo (vento fortissimo, onde di 2 metri) ha impedito, sia sabato 9 ottobre per gli Elite sia domenica 10 ottobre per gli Age Group, lo svolgimento della frazione natatoria. Le gare sono stata sostituite da due Duathlon atipici senza valore ovviamente di Titolo Italiano, ma che vista la qualità della Starting List sono state gare di altissimo livello.

Ottima l’organizzazione della società TD Rimini e della Federazione Italiana Triathlon che, nonostante le enormi difficoltà dovute al meteo inclemente, con la giusta attenzione nei confronti della sicurezza degli atleti e della gara, hanno messo in piedi due gare sostitutive perfettamente riuscite e di alto livello tecnico. Molto bravo anche lo Speaker Fabio D’Annunzio a tenere desta l’attenzione e le comunicazioni in due giornate così difficili.

Nella giornata di sabato diversi Elite hanno comunque voluto calcare il campo gara del Duathlon Atipico (4km run-30km bike-4km run) utilizzandolo anche come un allenamento di alto livello. Per Valdigne Triathlon sono scesi in gara Eleonora Peroncini, 5° tra le donne, sempre nel gruppetto di testa e il valdostano Davide Bajo che ha chiuso con una prestigiosa 6° posizione assoluta.

Domenica anche la gara Age Group è stata trasformata in un Duathlon atipico (5km-40km-5km), qui quasi tutti gli iscritti al Campionato Italiano si sono sistemati sulla linea di partenza dando vita ad una gara con circa 600 partenti. Per i colori verde-turchese-oro di Valdigne Triathlon prova estremamente positiva per la biellese Alessandra Degiugno, che dopo il 1° posto tra le M3 al Campionato Italiano di Tri Sprint di domenica scorsa, ha bissato il successo con un ottimo 1° posto sempre tra le M3, con tre frazioni equilibrate e di alto profilo.

Molto positiva anche la prova del Coach IronMan, l’altro biellese Stefano Massa, che pur privato della sua frazione migliore, quella natatoria, ha chiuso molto bene tra gli M4 in 12° posizione, per lui una frazione di bike di alta qualità. Ha chiuso un'altra fatica nella triplice, nella sua stagione d’esordio, Edoardo Vittucci, anche per lui una buona gara pur senza lo swim dove ha le sue migliori performances. Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi per le ultime gare dell’anno (Gran Prix, Coppa Italia Giovanile) per poter portare in alto ancora una volta i colori sociali.