Karate, Funakoshi qualifica tutti i suoi atleti per le finali nazionali

Grandissima performance di squadra per il sodalizio candelese alle Fasi Regionali di Qualificazione dei Campionati Italiani per le classi Esordienti (12-13 anni) e Cadetti (14-15), specialità Kumite.

Assenti dai tatami di gara dal febbraio 2020, i giovani atleti allenati dal Maestro Damiano Rovatti, sono stati tra i migliori della regione conquistando 3 ori e 1 argento e ottenendo il “pass” per le finali. Protagonista della giornata Davide Nuccio che, nella categoria più numerosa (Cadetti 57 kg), ha dato prova di un’eccellente preparazione tattico-tecnica, dimostrando un bagaglio di competenze ampio e ben strutturato che gli ha permesso di superare agevolmente i tre turni e la finale: è oro. Sono poi saliti sul tatami Carlo Gozzi e Stefano Sasso che si sono trovati avversari nella finale dei 47 kg Esordienti, vinta da Carlo grazie all’ottima esecuzione di tecniche da 3 punti.

Entrambi si sono qualificati per la finale nazionale. Per ultimo è salito in cattedra Christian Spilinga, Esordiente categoria 30-38 kg, che ha conquistato l’oro con una finale “quasi” impeccabile. Dopo un anno e mezzo di stop forzato, la gioia di tornare sui tatami è stata ancora più grande grazie a questi risultati: frutto di allenamenti ininterrotti anche nel periodo di chiusura, effettuati in tutte le modalità possibili, con il supporto dello staff Funakoshi e dell’instancabile Direttore Tecnico, Maestro Damiano Rovatti, che festeggia così il suo 45° anno di insegnamento! Appuntamento al Pala FIJLKAM di Ostia per le finali Nazionali dei Campionati Italiani, previsti dal 29 al 31 ottobre per gli Esordienti e dal 5 al 7 novembre per i Cadetti.