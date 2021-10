A Biella si affaccia Ancora Italia: “Dalla protesta alla proposta, sabato gazebo in piazza Falcone”

Un nuovo partito si affaccia sulla scena nazionale e locale: si tratta di Ancora Italia, il partito nazionale fondato da Francesco Toscano, presidente della neoformazione politica. A Biella e Vercelli si è costituita una sezione, formata “da persone volenterose e decise ad impegnarsi per riprendersi il proprio futuro – spiegano i militanti biellesi - Fra i molteplici temi di riflessione che vengono proposti giornalmente, è presente un messaggio costante e invariato: la necessità di tutelare la Costituzione Italiana e i suoi principi, con l'obiettivo di costruire un'Italia rinnovata, abitata da cittadini consapevoli, votati alla giustizia e alla libertà. Noi iscritti della sezione di Vercelli-Biella ci muoviamo nel nome di questo progetto, con lo scopo primario di dare sostegno, in particolare in un periodo storico dove l'isolamento non è solo fisico ma anche emotivo. Esortiamo quindi a reagire, attraverso l'azione comune. Proviamo insieme a leggere il presente come un'opportunità, un'occasione per migliorare noi stessi e la società che ci circonda: conservando la nostra integrità fisica e spirituale e, successivamente, ripristinando il senso della comunità e della cooperazione. Per saperne di più, vi invitiamo ad andare sulla nostra pagina Facebook (Ancora Italia – Vercelli), nella quale potrete trovare tutte le informazioni riguardo alle nostre iniziative. Se volete incontrarci di persona, troverete il nostro gazebo sabato 16 ottobre a Biella, in Piazza Falcone Angolo Via Liguria dalle 10 alle 13, mentre tutti i lunedì saremo al Bar La Voglia di Vercelli, alle 20”.