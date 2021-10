La Boxe Pro a Biella: Andrea Scarpa torna a combattere nella sua città

Domani, venerdì 16 ottobre, dalle 18 presso la Palestra Rivetti di Biella si terrà un Galà di Boxe dove ci saranno 7 incontri AOB dilettantistici a cui parteciperà anche Giulia Lamagna. La pluricampionessa nel 2021 ha ottenuto un oro ai Campionati Italiani Assoluti ad Avellino e argento nel Torneo Internazionale Belgrad Winner in Serbia. Ma il pezzo forte della serata ha il nome di Andrea Scarpa, legato indissolubilmente a Biella visto che la sua carriera professionistica nacque proprio a pochi passi dalla Palestra Rivetti, per l'esattezza al PalaPajetta nell’ aprile 2011 e successivamente diventò campione italiano e Campione Silver WBC.

Per accedere alla palestra è necessario il green pass e il costo del biglietto è di 10 euro per un posto in tribuna, mentre per il posto a bordo ring il prezzo è di 15 euro.

Per ulteriori informazioni visitare la pagina Facebook del Boxing-Club Biella