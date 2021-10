La stagione autunnale è giunta, le giornate via via si fanno più brevi, le temperature sono in calo per cui ci vestiamo con capi più pesanti per riscaldarci un po'. Certo possiamo anche riscaldarci a tavola, grazie a un buon bicchiere di vino. Ottobre porta in cucina le nuove specialità della stagione, sia cibi che bevande adatte a una cantinetta incasso 30 cm.

Il vino rosso è il re dell'autunno e dell'inverno, il vino bianco quello della primavera e dell'estate. Un bicchiere di vino accompagna le portate sulla tavola e nel biellese i piatti tipici sono accostati a speciali vini D.O.C. Il patrimonio viticolo della provincia di Biella vanta un'antica tradizione e un pregio elevato, per aree di produzione limitate a pochi e circoscritti Comuni. Ecco quali sono i migliori vini biellesi.

L'Erbaluce

Tra i migliori vini D.O.C. biellesi troviamo certamente il famoso Erbaluce di Caluso. Detto anche Caluso D.O.C, l'Erbaluce viene prodotto trattando l'uva esclusivamente proveniente dai vigneti appartenenti al vitigno bianco Erbaluce, uno dei pochi che esistono sul territorio piemontese. L'Erbaluce di Caluso è un vino bianco sulla cui superficie si notano riflessi dorati. Il suo gusto è secco e il suo profumo è fiorito. L'Erbaluce di Caluso è ottimo per accompagnare un secondo di pesce o formaggi a pasta molle. Grazie alla coltivazione del vitigno bianco Erbaluce vengono prodotti anche lo spumante fresco Brut Erbaluce e il Caluso Passito, ottimi per la completezza della propria cantinetta vino.

Il Lessona

Parliamo ora del Lessona, vino biellese prezioso che vede la sua produzione in zona collinare. Il Lessona è un vino rosso che sviluppa sfumature arancioni sulla base dei maggiori anni di invecchiamento. Il suo gusto è asciutto, il suo profumo ricorda le violette. A tavola si sposa in maniera ottimale con arrosti, grigliate di carne, spiedini, carni bianche e selvaggina. Il Lessona si accosta molto bene anche ai primi come il risotto o alla fonduta.

Il Canavese

Tra i migliori vini biellesi troviamo il Canavese, originario della zona omonima. La denominazione di questo vino può essere varia e ricoprire diverse tipologie come il bianco, il rosso, il rosato fino al Nebbiolo e al Barbera. Il Canavese bianco ha un sapore fruttato ed è ideale accostato a secondi di pesce. Il Canavese rosso si abbina bene a lasagne, cannelloni, carni alla griglia e salumi. Il Canavese rosato si sposa con primi di pasta, formaggi e vellutate di verdura. Il Nebbiolo, di colore rosso aranciato e dal profumo floreale, è ideale con formaggi a pasta dura e selvaggina. Il Barbera infine, è ottimo con formaggi e salumi stagionati e al fianco di carni rosse.

Il Bramantera

Tra i migliori vini D.O.C. Biellesi non possiamo non citare il Bramantera, un vino rosso vellutato dal gusto molto piacevole e dal retrogusto amaro. Il Bramantera ha origine dallo stesso vitigno del Nebbiolo, che grazie alla tipologia di terreno in cui cresce la vite trova l'habitat perfetto. Il Bramantera a tavola si sposa in maniera ottimale con carni rosse e selvaggina.