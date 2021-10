Attrezzature indispensabili per realizzare un corto: quali sono?

I corti, altrimenti conosciuti con il nome di cortometraggi, sono una categoria di lavori cinematografici caratterizzati da una durata che non deve, solitamente, superare i 30 minuti complessivi. Questa tipologia di lavori è molto diffusa tra coloro che si affacciano per la prima volta nel mondo del cinema, occupando il ruolo di registri o director. Essendo produzioni che permettono ampia scelta in fatto di temi e stile, i corti permettono ai giovani emergenti di cimentarsi nella realizzazione di opere che mettano in risalto le proprie potenzialità e talento.

Al contrario di quanto si possa pensare, infatti, una pellicola di durata ridotta offre infinite opportunità artistiche e, non di rado, viene sfruttata proprio da coloro che voglio farsi notare per poi avere la possibilità di essere chiamati a svolgere lavori più lunghi e complessi. Il mondo del cortometraggio è totalmente differente da quello dei film che siamo abituati a guardare in televisione o al cinema, detti per l'appunto lungometraggi.

Per questo motivo può seguire delle regole proprie e le modalità di lavoro possono liberamente prendere le distanze da quelle più tradizionali. Nonostante queste imprescindibili differenze, se si vuole realizzare un corto bisogna comunque procurarsi delle attrezzature indispensabili, in assenza delle quali i lavori di produzione non possono nemmeno iniziare. Nei prossimi paragrafi troverete la descrizione attrezzature indispensabili per video e che potrete noleggiare qui https://www.blcinevideorental.com/.

Fotocamera da ripresa

Se si pensa alla realizzazione di un film, il primo strumento che viene in mente è sicuramente la fotocamera per riprese. È infatti questo il primo indispensabile strumento che permette di effettuare le registrazioni necessarie che verranno in seguito rielaborate e riadattate per ottenere un risultato finale. Caratteristica fondamentale della fotocamera è che dev'essere in grado di supportare almeno una risoluzione full HD. Le scene riprese con qualità inferiore, infatti, potrebbero causare diversi problemi in fase di rielaborazione, compromettendo l'intero lavoro. È inoltre necessario che la fotocamera disponga anche di ottiche intercambiabili, alle quali è fortemente consigliato abbinare un follow focus, grazie al quale poter facilmente cambiare il fuoco di ripresa senza toccare la fotocamera. I tagli di ottica maggiormente utilizzati per questo tipo di lavori sono tre:

35 mm

50 mm

75 mm

Altra funzionalità essenziale delle fotocamere è quella che permette di aggiungere dei filtri per la correzione di luci e colori. Per correggere e regolare le inquadrature che hanno una scarsa profondità di campo, ad esempio, è essenziale l'aggiunta del filtro ND. Ulteriori accessori utili sono i cavalletti a testa fluida, per una migliore resa delle scene in movimento, e un monitor che vi consenta di controllare meglio il fuoco.

Set luci e fotografico

Altro elemento fondamentale da tenere in considerazione durante le riprese è l'esposizione delle scene e dei soggetti alla luce, che può essere sia naturale sia artificiale. Tra i set di luci più comuni e più facili da utilizzare troviamo quelli composti da:

due o più proiettori

almeno una superficie riflettente

Sfruttando le potenzialità di questi strumenti si potrà infatti ottenere un adeguato taglio di luce principale (detto keaylight) e una controluce di sfondo (backlight) utile a definire e differenziare al meglio i personaggi presenti in scena dallo sfondo e dagli altri elementi accessori. Nei casi in cui il contrasto tra le due luci risulti troppo netto, causando visivamente dei vuoti di scena, si potrà inoltre predisporre una fill light, ossia una luce di riempimento.

Set audio

Un qualsiasi lavoro cinematografico non può considerarsi completo se non in presenza del terzo elemento fondamentale, che accompagna un'immagine di buona risoluzione e un'adeguata illuminazione: la componente sonora. Registrare dialoghi e suoni potrebbe sembrare un'operazione piuttosto semplice, ma oltre ad eseguirla in un ambiente adeguato è necessario sfruttare anche un set audio. Per effettuare delle registrazioni di buona qualità è sufficiente dotarsi di un set audio composto da:

un registratore audio multitraccia;

un boompole, ossia un microfono mezzo fucile su asta necessario per seguire gli attori nel corso della scena

lavalier e radiotrasmettitori, da utilizzare insieme o in alternativa al boompole a seconda delle necessità sceniche

Lavalier e radiotrasmettitori sono dei piccoli microfoni che possono essere facilmente nascosti nei vestiti. Sono molto utili per bilanciare correttamente il suono, qualora il solo utilizzo del boompole dovesse rivelarsi insufficiente.