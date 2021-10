Operazione dei Carabinieri a Valdilana, sequestrate 15 piante e oltre 100 grammi di marijuana

Nei giorni scorsi un 50enne della zona di Valdilana è stato scoperto dai Carabinieri di Trivero a coltivare piante di marijuana: il giardino ne aveva diverse mentre una parte erano coltivate in una serra artigianale.

Scattata la perquisizione, i militari hanno trovato all’interno dell’abitazione altra marijuana già essiccata è pronta all'utilizzo in vasi. L'operazione complessiva ha portato al sequestro di una quindicina di piante e oltre 100 grammi di marijuana già pronta per l'uso: l'uomo è stato tratto in arresto e sottoposto a controlli da parte delle forze dell'ordine.