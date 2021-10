Gaglianico, ubriaco barcolla per strada e rischia l'investimento: signora lancia l'allarme (foto di repertorio)

Ieri nel tardo pomeriggio una cittadina di Gaglianico ha segnalato la presenza di un uomo in via Pietro Micca, che si aggirava con passo incerto e barcollante nei pressi del ponticello del canale scolmatore dell’ospedale, con il rischio di essere investito dalle autovetture in transito o di cadere nel predetto canale.

Sul posto si è portata immediatamente un’autopattuglia della Polizia locale di Gaglianico il cui equipaggio ha constato che l'uomo, 43enne domiciliato a Biella, era in evidente stato di ebbrezza, al punto da non riuscire più nemmeno a declinare le proprie generalità; il personale di polizia riusciva comunque ad identificarlo grazie ad alcuni indizi, provvedendo contestualmente ad attivare il servizio 118 per il primo soccorso ed il trasporto al Pronto Soccorso del vicino ospedale.