Finti Carabinieri a Pray, il sindaco lancia l'allarme: “Non fate entrare nessuno, chiamate 112”

Attenzione ai finti Carabinieri in paese. A lanciare l'allarme il comune di Pray per bocca del sindaco Gian Matteo Passuello: “Sono state segnalate nel nostro Comune, persone in divisa da Carabiniere, che chiedono di entrare nelle abitazioni, per controllare se in casa vi sono dei valori, denaro oppure oro. Sono sicuramente dei truffatori. Ripetiamo sono dei truffatori. Non fate entrare in casa nessuno. Avvertite subito le forze dell' ordine, al numero unico emergenza, 112. Si raccomanda la massima attenzione”.