Bioglio, taglia piante nel bosco e rimane schiacciato da un albero

Un uomo è stato trasportato in Pronto Soccorso dopo esser rimasto coinvolto in un incidente. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto ma dalle prime ricostruzioni sembra che fosse impegnato a tagliare piante in un bosco quando per cause da accertare è rimasto schiacciato sotto un albero.

Il fatto è accaduto nel territorio di Bioglio. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco e il 118 che hanno soccorso il malcapitato, poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Novara per le cure del caso con l'elisoccorso. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute. Presenti anche i Carabinieri e il personale Spresal dell'ASL Biella per la ricostruzione di quanto successo.