“Attenzione. Segnalo che è stato creato un falso profilo Facebook a mio nome”. A scriverlo, poco fa, sul proprio profilo Facebook il vescovo di Biella Roberto Farinella. “ Qualunque messaggio vi arrivi da quel profilo vi chiedo di non considerarlo, siccome non è stato scritto da me – si legge nel post - Quindi vi chiedo gentilmente di segnalarlo a Facebook. Verranno presi tutti i provvedimenti legali”.