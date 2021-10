Callabiana si prepara ai Presepi di Natale: “C'è tempo fino a fine novembre per metterli sui sentieri”

Domenica scorsa la comunità di Callabiana si è ritrovata per assaggiare i capunet, piatto della cucina piemontese, in un clima di vera cordialità e convivialità. Durante la giornata molti, tra cittadini e visitatori, hanno raggiunto lo stand dell'associazione che si occupa della realizzazione dei presepi, in vista delle festività natalizie.

“È stata l'occasione per tesserare nuovi soci – spiegano – Ricordiamo a chi fosse interessato di portarci i presepi di Natale, così da inserirli nei nostri sentieri entro il prossimo 27 novembre. Per informazioni si può contattare il numero 348.0304293”.