Ammirando il Foliage, buon successo a Caprile

Domenica 10 settembre presso il Giardino Belvedere Mariateresa si è svolta a Caprile la proposta Ammirando il Foliage, organizzata e gestita dal Nucleo Gaia, con Federica Bertelegni, psicologa, e Angiolina Staffiere, operatrice olistica della voce, alla presenza di una quindicina di persone.

Iniziando con una passeggiata in consapevolezza e silenzio alla scoperta di angoli e natura suggestivi, anche se ancora verdeggianti, si è passati al momento di svago e relax giocando con il corpo e la voce sul verde e morbido prato del giardino, sperimentando anche l’altalena come ritorno alla spensieratezza infantile. Il momento del ricco picnic condiviso, organizzato da Daniela Gronda, ha ulteriormente cementato l’unione tra i partecipanti. A conclusione della giornata nel Giardino dei Lettori e Pensatori chi se l’è sentita sfidando la vergogna, ha pubblicamente recitato in pubblico le poesie di Romano Calandra.

“Un pubblico plauso a Mariateresa Belvedere per la creazione del bellissimo Giardino recentemente insignito del Premio Bellezza in Valle promosso dal Rotary Club di Valle Mosso – spiegano gli organizzatori - In programma c'è un prossimo appuntamento il 31 ottobre per ricordare la fine dell’estate”.