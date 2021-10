Ursis B. Biella, un giro in moto “in rosa” per la prevenzione del tumore al seno FOTO

Erano presenti anche gli Ursis B. di Biella per la Festa in Rosa di Albiano d'Ivrea, l'evento realizzato in occasione di Ottobre 2021, il mese internazionale dedicato alla prevenzione del tumore al seno. La delegazione biellese ha raggiunto il castello vescovile ed effettuato un giro in moto tutto in rosa, a sostegno delle donne malate di tumore al seno.