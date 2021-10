Derbilab, la filosofia di Daniela Zampieri: il bilanciamento uomo-natura

Daniela Zampieri è una giovane imprenditrice e dottoressa in chimica e tecnologie farmaceutiche che, a partire dal 2015, ha dato vita ad un’attività che ha preso il nome di Derbilab. Mettendo al centro innovazione, competenza e attenzione al territorio Daniela ha creato non solo un laboratorio di produzione di cosmetici d’avanguardia, ma una vera e propria catena produttiva che cura in ogni minimo dettaglio, a partire dalla ricerca e raccolta delle materie prime.

La linea di prodotti Derbilab copre una vasta di gamma di esigenze, dal viso al corpo, dai capelli alla barba, passando per i diffusori per ambiente e le creme solari. L’elenco dettagliato e completo è visionabile all’indirizzo https://www.derbilab.com/catalogo.

Recentemente Daniela ha dedicato molta attenzione al rinnovamento di uno dei prodotti di punta del negozio: la crema per le mani. Elaborato con una formulazione simile alla crema per il viso, questo prodotto presenta un packaging nuovo di zecca e dotato di un tubetto con tappo “flip-top”, comodamente apribile utilizzando una mano sola. Tra le sue caratteristiche quella che più spicca è sicuramente la composizione, che permette un rapido ed efficace assorbimento della parte oleosa della crema, lasciando alla pelle solo un delicato profumo senza nessuna traccia di unto.

L’eccellenza Derbilab è frutto della filosofia imprenditoriale e professionali di Daniela, sempre alla ricerca del perfetto bilanciamento tra natura ed intervento umano: “Nel mercato attuale – spiega Daniela – si tende troppo spesso a demonizzare la cosmesi classica, quella nata in laboratorio, in favore di un prodotto che sia naturale al 100%. Il mio approccio è basato sul venirsi incontro, bisogna dare valore a quelle caratteristiche naturali che sono fonte di benessere per l’acquirente, senza però rinunciare alle performance che un intervento studiato permette di ottenere”.

Andando un po’ più nel dettaglio, si scopre che l’attenzione data alla componente naturale copra la catena produttiva sin dall’origine: “Per quanto riguarda le percentuali di estratti naturali – prosegue Daniela – acquisto i prodotti da un laboratorio che ha sede in Svizzera e che si occupa di testare la quantità necessaria ad ottenere il migliore risultato. Inoltre, acquisto anche le schede tecniche che riportano i risultati degli studi di efficacia condotti da loro su cui mi baso per decidere i dosaggi”.

Immancabile il rapporto con il territorio: “le aziende agricole si rivolgono a me per propormi iniziative da portare avanti insieme e io sono sempre alla ricerca di nuovi estratti da poter utilizzare per creare un prodotto unico ”.

Derbilab - Cosmetica Biellese di Daniela Zampieri

Via per Muzzano 33/d 13897 Occhieppo Inferiore (BI)

Mail: derbilab@gmail.com

Tel: 015/2593025

Cell: 328.7312746

Facebook: https://www.facebook.com/derbilab

Instagram: https://www.instagram.com/derbilab/