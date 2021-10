Cerrione, iniziano i lavori e i residenti mandano lettera di ringraziamenti al Comune

Iniziano i lavori e alcuni cittadini scrivono all'amministrazione comunale per congratularsi. Succede a Cerrione dove, nei giorni scorsi, sono partiti i lavori di scavo per l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas metano delle abitazioni nell'ultimo e più alto tratto di via Marconi.

Un intervento atteso, tanto che alcuni hanno deciso di inviare una lettera di ringraziamento al sindaco Anna Maria Zerbola per la messa in campo di quest'opera. “Non capita tutti i giorni – commenta il sindaco – Di solito ci si lamenta o si evidenzia ciò che non va. Stavolta si manifesta il proprio apprezzamento al Comune. Sono cominciati i lavori promessi in via Marconi e i residenti ci hanno fatto questo bellissimo regalo. Dobbiamo ringraziare la ditta Edigas per aver mantenuto la promessa”.