Biella, domani manifestazione in piazza Martiri: “Giù le mani dal lavoro”

Giù le mani dal lavoro. Questo chiedono i Gruppi di Resistenza Biellesi che daranno vita ad una manifestazione, in programma domani, 15 ottobre, alle 17, in piazza Martiri, a Biella. “Difendiamo i diritti di tutti i lavoratori” scrivono nel volantino diffusi in questi giorni.