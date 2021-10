Atap informa, ecco l'elenco delle corse che non ci saranno domani

Si informa l’utenza che, sul sito www.atapspa.it, è pubblicato un elenco di corse che, nella giornata del 15/10/2021, non potranno essere effettuate a causa delle assenze di personale viaggiante di cui l’Azienda ha ricevuto notizia solo in data 14/10/2021 e che, stante l’esaurimento delle scorte di personale abilitato alla guida, non è stato possibile sostituire.

Stante la possibilità che la situazione di emergenza indotta da tali assenze si protragga anche nelle giornate successive, si raccomanda la consultazione del medesimo sito internet ove, nei limiti del possibile e con il massimo preavviso consentito dall’evoluzione giornaliera della situazione, verranno aggiornate le informazioni relative ad eventuali criticità nell’erogazione dei servizi.