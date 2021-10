L’Ippon 2 qualifica 6 atleti alla Fase Nazionale dei Campionati Italiani Esordienti e Cadetti

Si sono svolte, domenica 10 ottobre, al Palazzetto le Cupole di Torino, le qualificazioni Regionali di karate (combattimento) delle categorie Esordienti e Cadetti, valevoli per l’accesso alla Fase Nazionale dei Campionati Italiani che si terranno al Lido di Ostia.

Alla competizione, che si è svolta all’insegna del rispetto delle norme di sicurezza e senza la presenza del pubblico, hanno partecipato gli atleti più giovani della Ippon 2 e per alcuni di loro è stata la prima esperienza di gara. Guidati dal coach Taglioretti Thomas, tutti hanno rotto il ghiaccio rispondendo positivamente conquistando i seguenti risultati: Giulio Giacobbe (Cadetti) e Filippo Mosca (Esordienti) entrambi 1°class. e qualificati per la Fase Nazionale, Aggerholm Smilla e Cisilino Maia (Esordienti) entrambe 2°class. e qualificate per la Fase Nazionale, Tamone Matteo (Esordienti) 3°class. e qualificato per la Fase Nazionale, Boggiani Nelson (Cadetti) 3°class., Costa Gaia Federico (Esordienti) 5°class.

Ad Ostia per la Fase Nazionale sarà presente anche De Rosso Cristina, cat. Cadetti, qualificata di diritto per il 2°posto ottenuto ai Campionati Italiani Esordienti 2019 e alla Coppa Italia 2021. Soddisfatto il Direttore Tecnico Feggi Maurizio, da quest’anno incaricato Commissario Tecnico Regionale che, nonostante le difficoltà organizzative dovute alla pandemia, auspica una ripresa regolare dell’attività agonistica.