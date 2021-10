Golf, anche il Biellese presente in campo al torneo di Torino

Ieri, 12 ottobre, il Circolo di Torino “La Margherita” ha visto scendere in campo ben 150 partecipanti impegnati nell’evento The private, una pro-am in formula Louisiana. Ogni squadra, composta da cinque giocatori, un professionista e quattro dilettanti di vario livello, si è cimentata su un percorso reso particolarmente interessante da un terreno movimentato, da ostacoli d’acqua, da bunker e da green molto veloci, che hanno messo alla prova il gioco e la tecnica dei concorrenti.

A rappresentare il Biellese è scesa in campo la squadra del Circolo “Il Mulino di Cerrione”, composta dal maestro professionista Giorgio del Boca e da quattro suoi allievi: Fabrizio Gariazzo, presidente del Mulino, Grazia Rosso, Piero Pozzo e dal giovane Mathias Pancaldi. Con un grande gioco di squadra il team del Mulino si è aggiudicato il podio: un terzo meritatissimo posto ottenuto grazie all’impegno e alla bravura di tutti i partecipanti, ciascuno dei quali ha avuto modo di mettere in campo le proprie capacità e le proprie abilità golfistiche. Il team di Cerrione, segnando ben 11 birdie sullo score, si è aggiudicato come premio un pregiato e prelibato tartufo.