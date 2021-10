Biella 4 Racing all’Occhieppo-Graglia, al via Canova-Fior su Subaru Impreza

Si svolgerà domenica 17 ottobre la 13^ rievocazione della cronoscalata Occhieppo-Graglia, competizione dal glorioso passato agonistico che da qualche anno è tornata di scena nel panorama motoristico Biellese in veste rievocativa, ma che quest’anno cresce di livello e diventa gara di regolarità turistica per auto storiche e moderne.

La manifestazione, organizzata da Amsap Biella - Scuderia Giovanni Bracco, si svolgerà su circa cento chilometri di percorso, con al suo interno 24 prove cronometrate non ripetute, più una prova finale ad eliminazione diretta con classifica a parte. Fulcro di gara sarà il The Place Luxury Outlet di Sandigliano, dove avranno luogo le operazioni di verifica, partenza ed arrivo, oltre che la prova ad eliminazione diretta, mentre la sosta pranzo è prevista presso Villa Mossa ad Occhieppo Superiore. Saranno al via per i colori Biella 4 Racing, a bordo della loro Subaru Impreza, Paolo Canova ed Arianna Fior, pronti a dar battaglia lungo i pressostati disseminati sul tracciato di gara.

“Sarà una domenica all’insegna del divertimento”, commenta Paolo Canova, “ma con un occhio alla classifica, che non fa mai male. Speriamo in una bella giornata di sole autunnale, così da goderci appieno la manifestazione”.