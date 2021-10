Patelli: Giornata nazionale dello Spettacolo, "primo passo per ripartenza"

“La Commissione Cultura della Camera approva all’unanimità il provvedimento per l’istituzione della Giornata nazionale dello Spettacolo. Esprimo soddisfazione per questo riconoscimento fondamentale del valore ricoperto dallo spettacolo nel nostro Paese in tutte le sue forme, una categoria fortemente penalizzata dalla pandemia, che ha causato enormi perdite. La volontà di ripartire, non a caso, ha condizionato la scelta della data, il 24 ottobre, giorno in cui nel 2020 è stata decretata la chiusura totale di cinema e teatri. Credo che la promozione dello spettacolo in tutte le sue forme sia un primo passo verso la tanto attesa ripartenza”.

Lo dichiara in una nota Cristina Patelli, deputata biellese della Lega in Commissione Cultura alla Camera.