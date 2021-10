Bando Piccoli Comuni, a Borriana mozione di Fratelli d’Italia

Il progetto Piccoli Comuni–Cantieri per l’ambiente e il territorio della Fondazione CRT sostiene interventi per la realizzazione di progetti di tutela ambientale nei piccoli comuni del Piemonte arrivando a finanziare sino a 20.000 euro per progetto.

A Borriana Fratelli d’Italia, minoranza in consiglio comunale, ha presentato una mozione con cui lo stesso consiglio impegni sindaco e giunta al partecipare al o presentando la relativa domanda entro il 29 ottobre 2021 per ottenere i finanziamenti di tutela ambientale, e si chiede di dare atto dello stato dell’arte al primo Consiglio Comunale.

Queste le motivazioni che Fratelli d’Italia scrive nella mozione: “Il sindaco è il responsabile della salute pubblica dei cittadini e della tutela dell’ambiente. E’ in essere una convenzione tra il Comune di Borriana e la Protezione Civile. Le ultime situazioni meteorologiche avverse, che si sono manifestate nel nostro bacino provinciale e comunale particolarmente fragile, hanno profondamente minato il territorio, creando varie situazioni di precarietà e di dissesto. La difesa del territorio e il riassetto idrogeologico per la messa in sicurezza e mitigazione dei rischi naturali quali frane, alluvioni, smottamenti e incendi oltre ad essere un’indicazione prioritaria comunitaria e nazionale deve essere tale anche per gli enti locali”.

“Non serve un mozione – replica il sindaco Francesca Guerriero – il Comune sta già lavorando al bando”.