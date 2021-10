Dante 700: “Le figure femminili nella vita e nelle opere di Dante” al Giletti a Ponzone

Per DANTE 700, 1321-2021, sabato 16 ottobre 2021, alle ore 21.00, presso il Teatro Giletti di Ponzone, Valdilana (BI), Lucilla Giagnoni e Maria Rosa Pantè presenteranno: “Le figure femminili nella vita e nelle opere di Dante”.

Gli eventi per ricordare il 700° Anniversario di Dante Alighieri, promossi dall’Associazione Musicale Euphòria, La Finestra sull’Arte e dall’Amministrazione comunale, con la partecipazione del DOCBICentro Studi Biellesi, l’Istituto Albergiero di Mosso e le Associazioni culturali “Il Prisma” e “Atelier”, sono curati da Franco Bianchini, Edoardino Pozza, Lelia Zangrossi.

Le protagoniste della serata presentano così la loro performance: "Il dialogo fra Lucilla Giagnoni e Maria Rosa Panté partirà dal femminile presente in tutta la Divina Commedia, a partire dalla lingua stessa, lingua madre. Francesca da Rimini è la voce di questa lingua che porterà di femminile in femminile fino all’invocazione alla Vergine Madre. Dalla lingua attraverso la poesia Dante ci dice come dovrebbe essere l’uomo (e la donna): una armonia fra gli opposti. Lo dice in tre versi, potenza della poesia e della lingua madre. Il canto finale della Divina Commedia parte dalla Madre, lingua e donna, e si conclude nella visione mistica di Dio e di sé stesso."