Traghetti per la Corsica per l'Estate 2022

La Corsica è diventata un meta molto ambita per le vacanze negli ultimi anni, soprattutto dagli italiani perché semplice da raggiungere. I motivi del perché la Corsica sia una destinazione così apprezzata sono molteplici: si parte dalle splendide spiagge per finire a panorami mozzafiato, passando per un'invidiabile natura incontaminata. L'isola ha tutto questo ma senza perdere lo charme e il fascino che solo il popolo francese sa mostrare. Raggiungere la Corsica i traghetto è l'idea migliore perché permette d'imbarcare con se l'auto, mezzo fondamentale per poter visitare al meglio questa destinazione; infatti, anche se i mezzi pubblici sono molto efficienti, raggiungere le calette più nascoste e meno conosciute sarebbe impossibile senza un mezzo proprio.

Arrivare in Corsica con il traghetto

Dalla penisola italiana, i traghetti che partono per la Corsica sono molteplici. In ogni periodo dell'anno, spesso anche nella stagione estiva, è possibile usufruire di vari sconti che permettono di avere tariffe agevolate. I porti di partenza principali sono: in Liguria e con precisione Savona e Genova; in Toscana da Livorno e da Piombino; nel Lazio da Civitavecchia e in Campania da Napoli. Le navi, arrivate sul'isola attraccano principalmente nel porto di Bastia e a Porto vecchio; il tratto più breve e quello maggiormente scelto dai turisti è Livorno-Bastia che dura solo quattro ore in traghetto e due ore in aliscafo, inoltre le corse sono molto frequenti. Le compagnie principali che si occupano della navigazione dai vari porti sono Corsica Ferries e MobyLines.

Costi dei traghetti

Il costo della tratta non è eccessivo però, se si decide di viaggiare in alta stagione cioè nei mesi di luglio e agosto, può tornare utile muoversi in anticipo, non solo per essere sicuri di trovare posti a disposizione ma anche per garantirsi una tariffa migliore. Ci sono comunque alcuni consigli che possono tornare utili per trovare prezzi convenienti nonostante l'alta stagione, ad esempio, è più facile trovare maggiore disponibilità e un risparmio più alto prenotando partenze infrasettimanali e non nel week-end, prenotando andata e ritorno sulla tratta dei traghetti da Genova a Bastia insieme si può avere uno sconto sulle tratte, infine scegliere le partenze con orari più scomodi come l'alba e la notte. La Corsica è il luogo ideale per trascorrere una vacanza in famiglia e questo le compagnie marittime lo sanno, ecco perché spesso è possibile trovare pacchetti promo che permettono di far viaggiare i bambini gratuitamente.

Servizi disponibili

Nonostante la traversata sia breve e duri solo qualche ora, sulle navi sono comunque disponibili molteplici servizi che permettono di godersi il viaggio comodamente.

Per prima cosa è possibile decidere se acquistare un posto poltrona o scegliere una cabina dove sono presenti letti e bagno personale, nel caso si voglia riposare; questa soluzione è ideale anche per chi ha bambini piccoli o per chi sceglie le tratte notturne perché permette di stare comodi e rinfrescarsi.

A bordo sono presenti anche bar per fare colazione o merenda, a seconda dell'orario in cui si viaggia, e un ristorante per pranzare e cenare. Spesso sono disponibili anche dei servizi d'intrattenimento come la proiezione di un film o un’area giochi destinata ai più piccoli.

Come prenotare un traghetto

Prenotare un traghetto per la Corsica è molto semplice e può essere fatto in diversi modi. Il metodo maggiormente scelto è l'acquisto online direttamente dalle compagnie che operato la tratta. Se non si è pratici è possibile rivolgersi ad un’agenzia di viaggi convenzionata, mentre se si decide all'ultimo minuto o comunque si vive nei pressi di uno dei porti di partenza, i biglietti sono acquistabili anche direttamente al molo.