Klarna IPO: come l’azienda sta rivoluzionando l’eCommerce

Klarna è una banca svedese fondata nel 2005 a Stoccolma che si pone come obiettivo principale quello di semplificare i pagamenti online. L’azienda è nata dalle menti di tre studenti della Stockholm School of Economics: Sebastian Siemiatkowski (l’attuale CEO), Niklas Adalberth e Victor Jacobsson. A lungo si è vociferato di una possibile IPO di Klarna, ma Siemiatkowski ha smentito che ciò avverrà a breve. Il CEO è infatti preoccupato per l’instabilità dei mercati attuali e preferisce attendere il momento giusto per quotare la sua creatura. Sulla quotazione, tende a precisare, non c’è alcun dubbio: “Avverà, ma non abbiamo nessuna fretta”. I tempi non si conoscono, ma quando Klarna sbarcherà in borsa rappresenterà probabilmente una possibilità per gli investitori più spregiudicati, di solito molto attenti alle IPO, a differenza di quanti invece preferiscono puntare su titoli o ETF più sicuri e meno inclini alla speculazione .

La Vision Di Klarna

Come detto, lo scopo primario di Klarna è di agevolare i pagamenti online, offrendo ai clienti la possibilità di acquistare ora e pagare in seguito, un approccio molto apprezzato nel Nord Europa. Dare la possibilità agli utenti di Klarna di acquistare un prodotto da un rivenditore online affiliato e pagarlo entro 30 giorni dopo l'acquisto, rappresenta un'alternativa molto più sana, più semplice e più intelligente rispetto alle carte di credito.

Si tratta di un servizio unico che ha subito fatto drizzare le antenne degli investitori. Nel 2007, la società di venture capital Investment AB Öresund è entrata nell'azienda e solo tre anni dopo è stata seguita da Sequoia Capital. Nello stesso anno (2010), Klarna ha aumentato le sue entrate dell’oltre l'80%, fornendo servizi finanziari in Danimarca, Finlandia, Norvegia, Germania e Paesi Bassi.

Valutazione

Nel 2011, un investimento di 155 milioni $ ha permesso a Klarna

Business Plan

La principale fonte di entrate di Klarna deriva dalla percentuale pagata dai negozianti, proprio come avviene per le aziende concorrenti. Tuttavia, il vantaggio competitivo di Klarna si basa sul suo processo di pagamento semplice, che richiede informazioni minime da parte dei clienti e consente quindi acquisti più frequenti. Le aziende che si affidano a Klarna hanno registrato un aumento del 55% nel numero degli ordini online, un aumento del 44% nelle conversioni di check-out e un sorprendente +85% nel numero delle vendite.

Un altro importante flusso di entrate per l'azienda è la sua politica di pagamento. Klarna consente ai clienti fino a 30 giorni per finalizzare il pagamento, che può essere suddiviso in tre singole rate. Al termine di questo periodo, la piattaforma notifica al cliente il mancato pagamento. Dopo altre due notifiche, Klarna procede alla richiesta di un corrispettivo economico proporzionale agli acquisti dei clienti.

Lo slogan di Klarna è "Compra ora, paga dopo". In effetti, l'azienda è cresciuta come un fornitore di metodi alternativi di pagamento, ma dopo aver acquistato una licenza bancaria svedese, ha trasformato la propria attività da un modello B2B a un modello B2C.

L'azienda ha preferito concentrarsi sui consumatori per migliorare e semplificare l'esperienza di acquisto. Ciò ha portato alla conversione di Klarna verso servizi tradizionali come carte di credito e conti di deposito.