Broker e investimenti: ecco i più gettonati del momento tra i trader principianti

Come molti probabilmente già sanno, l’obiettivo ultimo del trading online consiste nell’accrescere il patrimonio di partenza del singolo investitore, attraverso la compravendita di asset. I trader sanno bene che, in finanza, il valore dei beni disponibili nel mercato è tendenzialmente variabile: dunque sanno bene che il prezzo di un’azione (ma anche di una valuta, di una materia prima ecc.) può scendere o salire a seconda di tutta una serie di input e di fattori.

Viene da sé che i professionisti del settore siano chiamati ogni giorno a compiere tante scelte fondamentali: scelte relative agli asset da acquistare, a quelli da vendere, a quelli da scambiare. C’è però un’ulteriore scelta, altrettanto importante, che viene addirittura prima quella dell’asset o persino del mercato con cui operare. Stiamo parlando della scelta del broker, ovvero del partner grazie a cui i trader hanno accesso virtuale alle Borse di tutto il mondo. I broker infatti si distinguono non solo per l’offerta disponibile, ma anche per tutta una serie di servizi che li possono rendere più o meno in linea con le esigenze del singolo. Ad esempio, chi sta muovendo i primi passi nel mondo delle negoziazioni digitali è bene che scelga broker adatti a principianti , come quelli recensiti dagli esperti di migliori-investimenti.com.

Come funzionano i broker

Prima di entrare nel merito delle specifiche dei singoli broker, è sicuramente utile fare un passo indietro e spiegare in che modo si sia evoluto il significato di questo termine. Fino a qualche tempo fa infatti, quando si parlava di “broker” si faceva riferimento soprattutto a delle persone in carne ed ossa: professionisti del settore finanziario, che frequentavano fisicamente le Borse internazionali. I broker erano degli intermediari che raccoglievano informazioni, per poi proporre soluzioni e/o investimenti mirati al proprio parco clienti.

Oggi il ruolo di intermediario dei broker è rimasto grosso modo lo stesso, ma la loro natura è profondamente cambiata. In questo momento storico infatti, quando si parla di “broker” si fa riferimento soprattutto a siti, applicazioni o piattaforme online: o broker odierni sono dunque dei portali che, previa iscrizione, permettono ai trader di accedere a un numero selezionato di mercati e di asset. Ogni broker ha la propria personalissima offerta dunque, ma non solo: i vari siti di trading infatti spesso e volentieri sono dotati di condizioni d’uso e addirittura di modalità d’utilizzo uniche nel loro genere. Caratteristiche operative, che li rendono più o meno adatti a investitori più o meno preparati.

I migliori broker per iniziare a fare trading

Proviamo ad esempio a prendere in considerazione alcuni broker particolarmente adatti ai trader alle prime armi: si scoprirà che molti di questi portali offrono condizioni e modalità pensate appositamente per i neofiti delle negoziazioni digitali. Ad esempio Plus500 è una piattaforma altamente professionale (dotata di tutte le licenze del caso), che offre la possibilità di operare in “Conto Demo”. La modalità “Conto Demo” è una sorta di modalità di simulazione, grazie a cui l’investitore può fare pratica con tante operazioni differenti, senza mai rischiare di perdere neanche un centesimo del proprio patrimonio.

Un altro broker particolarmente apprezzato dai “principianti” è Trade, che, oltre al “Conto Demo”, mette a disposizione dei propri utenti anche dei corsi gratuiti con cui accrescere le proprie competenze finanziarie. Ultimo, ma non ultimo eToro: una piattaforma che si posiziona a metà tra un broker classico e un social network, che ha letteralmente rivoluzionato il mondo del trading grazie a possibilità operative mai viste prima. Con eToro infatti non solo è possibile osservare tutte le operazioni dei vari utenti, ma è addirittura possibile copiarle automaticamente sul proprio profilo, grazie a una funzione nota col nome di “Copy Trading”.