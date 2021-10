Vercellese in lutto per la morte di una giovane donna (foto di repertorio)

Lutto, a BorgoVercelli e a Vercelli, per la morte di Barbara Strigini, una donna sempre sorridente e allegra, mamma e moglie e apprezzata amica di tante persone che oggi la piangono con sincerità. Aveva da poco compiuto 52 anni e la sua vita è stata spezzata da una malattia che Barbara aveva affrontata da vera guerriera come ricordano nelle decine di post commossi le persone che le sono state vicine.

Viveva a BorgoVercelli, paese nel quale, negli ultimi 5 anni, aveva rivestito l'incarico di consigliere comunale, eletta nella lista del sindaco Mario Demagistri. Ma era conosciutissima anche a Vercelli, dove aveva studiato al liceo classico, prima di iscriversi all'Università di Torino.

Gli amici ricordano come il sorriso della donna, solare e travolgente, fosse la caratteristica che meglio definiva la sua personalità: «Ricordiamola sempre sorridente, come lo è stata anche mentre lottava come una tigre contro una malattia tremenda. Come ha fatto ogni giorno, senza arrendersi mai!», scrive un'amica.

Barbara Strigini lascia il marito Massimo, i figli Giulia e Francesco, la mamma Franca, i parenti e i tanti amici che la stanno ricordando in queste ore con post commossi. Nelle prossime ore verrà fissata la data del funerale.