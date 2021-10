Scontro tra scooter e automobile a Valdengo FOTO

Intorno alle 16 di oggi, 13 ottobre, il traffico sulla via Quintino Sella, all'altezza dello svincolo per Valdengo centro, di fronte al ristorante La Giara, è stato interrotto per procedere ai rilievi dell'incidente che ha coinvolto uno scooter e un'automobile.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Occhieppo che si sono occupati degli accertamenti di rito e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza di mezzi e area interessata, oltre a un'ambulanza che ha portato in ospedale per la minorenne che era alla guida della moto. Le operazioni sono ancora in corso e, al momento, non si conoscono le condizioni di salute della giovane.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.