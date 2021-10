Perde il marito nei boschi di Camandona e chiama i Carabinieri per ritrovarlo

Perde di vista il marito nei boschi e allarmata chiede l'intervento delle forze dell'ordine. Momenti di apprensione nei giorni scorsi a Camandona, dove una coppia era impegnata a raccogliere castagne.

Ad un certo punto, la donna si è accorta che il marito di 81 anni non era più in sua compagnia e preoccupata ha lanciato l'allarme. Sul posto si sono portati Carabinieri e Forestale per le ricerche e, in breve tempo, hanno ritrovato l'anziano, in perfette condizioni e ignaro di ciò che era accaduto.