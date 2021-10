Inseguimento spettacolare tra Cossato e Vigliano. I Carabinieri fermano e arrestano un 40enne

Inseguimento mozzafiato ieri pomeriggio tra Cossato e Vigliano Biellese. Una pattuglia della radiomobile di Cossato in servizio nei pressi della variante biellese si è vista superare a forte velocità da un'Alfa 147 guidata da un quarantenne di Biella. Inutili tutti i tentativi di far fermare il conducente che nonostante le segnalazioni acustiche e luminose e la paletta di segnalamento invece di fermarsi continuava la folle corsa uscendo poi a Valdengo e percorrendo la SP a forte velocità facendo le rotonde contromano ed incurante dei semafori che proiettava luce rossa.

Alla fine le pattuglie coordinate dalla centrale operativa di Biella riuscivano a costringere l'uomo a dirigersi in una strada senza uscita dove ne nasceva un inseguimento a piedi: durante questa fase il personale della radiomobile di Cossato notava che gettavano involucro per terra subito recuperato e bloccavano il fuggitivo che per due volte si divincola dalla presa.

L'involucro conteneva circa sette grammi tra eroina e cocaina l'uomo risultava senza patente di guida in più rispondeva di guida pericolosa e sotto l'influenza di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Arrestato in flagranza di reato con la convalida dell'arresto questa mattina presso il tribunale di Biella.