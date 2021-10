In via Mazzini, incrocio via Matteotti, un brutto incidente ha coinvolto anche in questo caso un'auto ed uno scooter che è finito sotto le ruote dell'automezzo. Al momento sono in corso i rilievi per determinare dinamica e responsabilità. Sul posto i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno preso in carico il conducente della moto. Al momento non sono note le sue condizioni. Seguiranno aggiornamenti