Biella, donna si scontra con ciclista e sbatte la testa a terra

Una 31enne è stata trasportata in ospedale dopo uno scontro con un ciclista. Il fatto si è verificato ieri pomeriggio, 12 ottobre, in via Bengasi, a Biella. La dinamica è in fase di accertamento ma dalle prime ricostruzioni sembra che la donna sia stata travolta da un ciclista in transito e, nella caduta, avrebbe sbattuto la testa con l'asfalto.

È stata velocemente soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in Pronto Soccorso per le cure del caso. Indenne, invece, il ciclista di circa 30 anni. Sul posto anche la Polizia locale per la raccolta dei rilievi.