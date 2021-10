Viva la frutta, torte fatte in casa e cereali. Al comprensivo Biella 2 la merenda è sana

In continuità con l'attività proposta negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e vista la risposta molto positiva di alunni e famiglie, si ripropone la settimana della merenda sana. Lo spuntino assume un ruolo fondamentale per fornire l'energia che permette di prevenire il calo di attenzione e del tono muscolare tipici della tarda mattinata.

Da preferire dunque gli alimenti facilmente digeribili, ricchi di carboidrati e vitamine, ma poveri di grassi. Si propone quindi di escludere merende elaborate, troppo ricche e in particolare confezionate come "merendine", patatine e snack di vario genere con alto apporto calorico, di zuccheri e di grassi. La merenda sana è un'ottima occasione per educare, anche nel momento dell'intervallo, a scelte e abitudini consapevoli. In questa prospettiva è necessaria la collaborazione diretta dei genitori nell'orientare i propri figli alla scelta della merenda. Anche la preparazione della merenda con i famigliari può essere un momento per abituare bambini e ragazzi ad apprezzare alimenti più genuini.

L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio del PTOF che permetterà alle varie classi di approfondire il tema della sana alimentazione anche grazie all'intervento di esperti.

Le settimane della merenda sana saranno da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre; da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre; da lunedì 21 a venerdì 25 febbraio; da lunedì 2 a venerdì 6 maggio.