Piazzo isolato senza funicolare, sale la protesta: "Serve almeno un bus per gli anziani"

L'ex funicolare è ferma <per motivi di natura tecnico-operativa>, e il Piazzo è isolato. Ieri il Comune ha sospeso la Ztl, ma il provvedimento da solo non basta per andare incontro alle esigenze di titolari di attività e di residenti, degli anziani in particolare.<Tante persone vengono da me servendosi dell'ascensore oppure chi abita al Piazzo scende magari anche solo per andare il lavanderia - commenta Enrica dell'alimentari - . Senza come fa? E' un grande disagio in particolare per gli anziani. Visto che non si è rotta, potevano organizzarsi per dare comunque un servizio>.

Della stessa idea Valentina della tabaccheria: <Bene che hanno tolto la Ztl che intanto adesso siamo in autunno e non c'è più il traffico di prima, anzi. Ma non risolve perché anche da me tanti clienti anziani sono in difficoltà senza un mezzo di trasporto. Tante famiglie qui non hanno la macchina o ne hanno solo una perché l'altra faceva affidamento sulla funicolare. Senza come fa? Si vedono tanti che vengono su con borsoni per le coste ma non è giusto. Perché visto che si sapeva non si poteva mettere un bus? Basta giusto qualche corsa per aiutare chi è in difficoltà. E' un disagio facilmente evitabile quello dell'ascensore che non funziona, a maggior ragione se lo è a seguito di un bando che hanno fatto proprio loro del Comune>.

Benito Possemato de La Civetta a suo tempo aveva votato a favore dell'ascensore, ma tornasse indietro rivedrebbe bene il contratto che il Comune ha fatto con la ditta che l'ha costruita e gestita fino a oggi. <La gratuità dell'impianto di certo ha dato un importante impulso al quartiere. Sono nate diverse attività, come le vinerie, ristoranti e l'alimentari. Ma se adesso rimane isolato non va bene. Anche perché ci hanno tolto la banca e la posta e la gente come fa ad andarci?>.