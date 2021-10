L'assessore regionale all'Istruzione Elena Chiorino al Salone del Libro per parlare di orientamento

L’Assessorato regionale all’Istruzione Elena Chiorino, insieme al sistema regionale di Orientamento organizzano, tre incontri rivolti a studenti, genitori e insegnanti all’interno della programmazione del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Gli appuntamenti sono: Giovedì 14 ottobre h. 17:45, nello Spazio Booklab “Esplorare le professioni con il kit didattico di orientamento precoce”; Lunedì 18 ottobre h. 12:00, nello Spazio Booklab, "Il Social Prof. Sandro Marenco incontra studenti, insegnanti e genitori". Lo stesso giorno alle 14:00,nella Sala Argento Regione Piemonte,"Focus: Nessuno mi chiedeva cosa pensavo io". Si parlerà del benessere scolastico degli studenti e degli effetti della Dad, oggetto di una ricerca dell'Ires. Partecipa l'Assessore regionale all'Istruzione, il Direttore dell’USR Fabrizio Manca, Tiziana Catenazzo, referente del progetto “Scuola in ospedale”.

Per l’assessore regionale l’orientamento rappresenta una fondamentale politica attiva per contrastare la disoccupazione e dare ai ragazzi tutti gli strumenti necessari per progettare il proprio futuro in Piemonte senza che nessuno sia più costretto a “fuggire” all’estero.