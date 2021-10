Green Pass: Atap chiude lo sportello alla stazione per avere tutti gli autisti sui bus

In vista del D-day del Green Pass Atap ha necessità di dirottare tutta la forza lavoro abile alla guida sui mezzi di trasporto, e chiude temporaneamente lo sportello alla stazione San Paolo. La chiusura è disposta da venerdì 15 compreso.

Per l'acquisto di titoli da viaggio sarà dunque necessario rivolgersi alla tabaccheria Beltramello in via Delleani, e alla Costantino in via La Marmora. per presentare le domande di rinunce alle tessere Bip e il relativo ritiro, denunce di smarrimento e per sanzioni amministrative, rivolgersi allo sportello Atap in corso Ravetti dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18 e dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,15 alle 18,15 il sabato.

Atap ha anche pubblicato un bando per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di 1 Operatore qualificato di ufficio – Area professionale 3^ – Area operativa: amministrazione e servizi, con trattamento economico minimo di ingresso corrispondente al trattamento complessivo di garanzia previsto dal vigente CCNL Autoferrotranvieri per il parametro 140, da inserire nell’organico dell’Ufficio Amministrativo. L’avviso integrale di selezione ed il modello per la presentazione della domanda di ammissione sono disponibili sul sito www.atapspa.it, oppure presso la sede ATAP di Biella (C.so G. A. Rivetti 8/b). Le domande di ammissione devono pervenire presso la sede ATAP di Biella (C.so G. A. Rivetti 8/b – 13900 Biella) entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 10/11/2021.