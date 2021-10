Giornata del tumore al seno metastatico, anche il Battistero di Biella si colora di viola

C’è anche il Battistero di Biella tra i monumenti e i simboli delle città italiane che si sono colorati di viola per la giornata del tumore al seno metastatico. L’iniziativa, promossa a livello nazionale da Europa Donna, è stata rilanciata in provincia dal Fondo Edo Tempia con il prezioso aiuto del Comune che ha accettato di buon grado di aiutare a lanciare questo messaggio di solidarietà.

La giornata nazionale, stabilita l’anno scorso dal Consiglio dei Ministri per il giorno 13 ottobre, è alla sua prima edizione e vuole mettere l’accento sulla necessità di un protocollo di cure uguale in tutta Italia e arricchito delle prestazioni necessarie per consentire alle pazienti di affrontare al meglio il percorso di guarigione. Il tumore al seno metastatico colpisce circa il 30 per cento delle donne che hanno o hanno avuto una diagnosi di cancro alla mammella: attualmente sono 37mila circa in Italia le persone che convivono con questa malattia.

Le richieste di Europa Donna puntano sul dare accesso al medesimo livello di cura e assistenza ovunque, con accesso agevolato agli esami, la possibilità di essere seguiti da una squadra di specialisti e quella di poter essere curate con farmaci innovativi già sperimentati e considerati validi.