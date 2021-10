Tonon e Tadini Saranno Famosi, ecco gli appuntamenti al Golf Club Cavaglià

Il Golf Club Cavaglià si conferma punto nevralgico dell’attività giovanile nazionale. Dopo i Campionati Italiani Baby della scorsa estate sabato nel circolo biellese si è disputata la finale del Circuito “Saranno Famosi” che ha visto in azione 130 promesse del golf delle categorie Under 12/14. Giovanissimi, ma già in grado di esprimere un livello tecnico eccellente come lo dimostrano i risultati.

Nella gara Under 14 maschile successo di Federico Tadini (Castelconturbia) con lo score l'ottimo score lordo di 68 (par) davanti al campione uscente Leo Rossi Odello (Torino) con 69. Nella gara Under 14 femminile vittoria di Sofia Terzoli (Castelconturbia) con 73 (+5) davanti ad Elena Balaclava (Margherita) con 78. Nell’under 12 maschile brilla con una carta di 68 (par) Simone Tonon (Royal Park) seguito da Mattia Maddalena (Margara) con 71. Nel femminile si impone Anita Marrone (Margherita) 75 (+7) seguita da Ilaria Lunga (Continental Verbania) con 80. Il 1° netto della classifica Under 12 mista va a Francesca Mazzucato (Cherasco) con 55. Nella gara 9 buche maschile Stableford 1° Matteo Piovano (Fronde) con punti 26 e 2° Edoardo Silvestro (Fronde) con 25.

Nel femminile 1° Allegra Saino Oria (Royal Park) con 30 e 2° Alessandra Baima (Fronde) con 24. A fine gara sono stati premiati anche in vincitori del ranking finale del circuito 2021. U14 Maschile Medal: 1. Tadini Federico Castelconturbia punti 1075, 2. Rossi Odello Leo Torino 1010 . U14 Femminile Medal: 1. Terzoli Sofia Castelconturbia 1195, 2. Scanavino Emma Torino 1078. U12 Maschile Medal: 1. Tonon Simone Royal Park 1145, 2. Bertero Giovanni Torino 1028 . U12 Femminile Medal: 1. Marrone Anita Margherita 1205, 2. Garrino Mimosa Royal Park 1033. U14 Maschile Stableford: 1. Preti Giulio Royal Park 384, 2. Rolle Tommaso Fronde 361. U14 Femminile Stableford: 1. Saino Oria Allegra Royal Park 510, 2. Cost Margherita Royal Park 420. Challenge a squadre 1.Castelconturbia 2270, 2.Royal Park 2178, 3.Torino 2088.

Grande successo di partecipazione domenica al Gc Cavaglià per la classica Coppa Biverbanca (18 buche, Stableford, 3 categorie) che ha visto al via un centinaio di partecipanti a contendersi il successo in una bella giornata di sole. Premiati. 1a categoria: 1° lordo Simone Bucino Cavaglia' punti 34, 1° Netto Paolo Schellino Cavaglia' 39, 2° Netto Paolo Maza Cavaglia' 38, 3° Netto Massimo Stesina Cavaglia' 36. 2a categoria: 1° Netto Luigi Ruggiero Cavaglia' 41, 2° Netto Marco Zanetti Cavaglia' 39, 3° Netto Claudio Noussan Panorama Golf 39. 3a categoria: 1° Netto Prisca Rolando Cavaglia' 43, 2° Netto Andrea Torricella Cavaglia' 40, 3° Netto Andrea Naborrini Cavaglia' 39. 1° Ladies Giovanna Magarini Cavaglia' 37. 1° Seniores Giovanni Vasta Cavaglia' 38.

Proseguono gli eventi al Golf Club Cavaglià. Sabato ritorna il circuito nazionale Green Pass Card Trophy (18 buche, Stableford). Domenica premi importanti con la classica Coppa Commissione Sportiva by #GolfPassion Carpediem e CMF Next For You (18 buche, Stableford, 3 categorie) che regalerà ai migliori la possibilità di giocare al Marco Simone il campo dove si giocherà la Ryder Cup 2023. I primi di categoria (e il 1° lordo) si aggiudicheranno un soggiorno gratuito per la durata complessiva di 7 notti e 8 giorni con trattamento B&B, incluse 2 cene speciali e 3 green fee. La gara sarà valida anche come match Interclub di ritorno con il Golf Club Cervino. Alla fine delle due gare dopo la premiazione seguirà rinfresco. Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.