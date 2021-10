Thomas Galeotti, dall’oro di Basilea nel karate alla qualifica di Atleta Azzurro

Doppia soddisfazione per il karateka biellese Galeotti Thomas che dopo aver conquistato l’oro all’Open di Basilea del settembre scorso è stato insignito della qualifica di Atleta Azzurro grazie alla partecipazione attiva di tutte le attività organizzate e/o raccomandate dalla Karate Team Italia coronate con il prestigioso bronzo ai Campionati Europei Giovanili di Budapest del febbraio 2020. Trattasi di una qualifica attribuita agli atleti designati dagli organi competenti che partecipano a manifestazioni internazionali ufficiali come parte integrante della Rappresentativa Azzurra ufficiale Karate Team Italia.

“La sosta forzata per il Covid è stata decisamente penalizzante per quanto concerne il mio percorso agonistico, tuttavia, ho sfruttato il momento per intensificare gli allenamenti ed in particolare la preparazione atletica” ha commentato il diciassettenne tesserato per la società Talarico Karate Team di Torino, in vista dei prossimi appuntamenti, la Youth League Venice 2021 del 9-12 dicembre quale tappa di coppa del mondo giovanile e la Serie A di Salisburgo del 28-30 gennaio.