Ottimi risultati per Biella corse al Rally Due Valli di Verona

E’ stato un Due Valli decisamente positivo per i “Biella Corse” al via! Questo, in sintesi, il commento con cui la Scuderia “mette in archivio” il 39° Rally Due Valli, prova del Campionato Italiano Rally e della Coppa di Zona 3 (Veneto e Trentino), che si è corso questo fine settimana a Verona. Federico Romagnoli e Lisa Bollito, con la loro Toyota Yaris GR R1T 4x4, hanno infatti chiuso al 21° posto assoluto, secondi nella classifica di gruppo e della classe R1TM 4x4, sesti fra gli “Under 25” e, nella classifica della GR Yaris Rally Cup, secondi assoluti e primi “Under 23”.

“Per Federico questa gara era molto importante” spiega il “team manager” di Biella Corse, Alberto Negri; “dopo la battuta d’arresto del 1000 Miglia, era necessario un buon risultato per continuare a rincorrere gli obbiettivi di stagione. E il risultato è arrivato”. Romagnoli-Bollito sono passati in testa al gruppo delle Yaris fin dalla “Power Stage” di venerdì sera. Sabato hanno fatto segnare il miglior tempo in tre prove su cinque, chiudendo la gara, per un “niente”, al secondo posto. “Chiudere secondi per soli 5 decimi” ha commentato il pilota al termine “è cosa che un po’ di rammarico lo porta, soprattutto pensando a un piccolo errore commesso nella penultima prova speciale. Comunque sia, complimenti a chi ha vinto, ci rivediamo a fine mese al Rally Città di Modena!”.

In virtù di questo risultato Romagnoli è tornato nella “zona alta” della classifica, dove al momento occupa la terza posizione assoluta. Tutto è ancora possibile, “anche perché” come ha ricordato Negri “a norma di regolamento, a fronte di cinque gare saranno considerati validi, ai fini del punteggio finale, un massimo di quattro risultati; e quindi, per Federico, il 1000 Miglia potrebbe non contare! Il Due Laghi, però, è andato molto bene anche per i due navigatori Biella Corse al via. Risultato spettacolare per Davide Nicelli e Tiziano Pieri che, con la loro Renault Clio RS Line, hanno nuovamente vinto (quinta prova consecutiva su sei) la gara valida per il Clio Trophy Italia, campionato che si erano già aggiudicati con una gara di anticipo. Hanno chiuso al 18° posto assoluto, diciassettesimi di gruppo R e primi nella classifica della classe R1.

“Ottimo risultato, ottenuto nonostante la gara non fosse iniziata nel migliore dei modi” ha commentato l’equipaggio al termine. Unica nota negativa? “Doverci accontentare del secondo posto nell'Italiano R1 perché, in quell’ambito, il sistema di punteggio ci ha penalizzato. Va bene così, per noi sono importanti i tempi che abbiamo fatto segnare dal Ciocco a oggi con la nostra piccola Clio R1!”. Gara positiva anche per Ilvo Rosso che ha affiancato il pilota Emanuele Bosco sulla Mitsubishi Lancer Evo IX R4 con cui hanno preso parte alla gara valida per il Trofeo Rally di Zona. Hanno infatti chiuso al 12° posto assoluto, decimi di gruppo R e primi nella classifica della classe R4. “E’ stata una grande gara” ha commentato il navigatore al termine; “era molto impegnativa (per me era la prima volta su di una R4!) e temevo di non farcela. Invece grazie al mio pilota ci siamo divertiti e abbiamo portato a casa un ottimo risultato!”.