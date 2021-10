A San Marino i motori biellesi tuonano più che mai FOTO

Bellissimo weekend in quel di San Marino per piloti, navigatori e team biellesi presenti alla 19° edizione di Rallylegend, evento di portata internazionale come sempre organizzato dal vulcanico Vito Piarulli. Nella categoria Wrc grande risultato per Maurizio Stasia e Claudio Cappio al debutto sulla Ford Fiesta Wrc ex Latvala ​ curata dalla Gma Racing ​ che ottengono la settima posizione assoluta di categoria a soli 3 secondi dal sesto con una vettura gemella.

"Una prima prova sul bagnato molto complicata per noi al debutto sulla fiesta wrc, complice anche un dritto che ci ha fatto perdere una decina di secondi – commenta Stasia - Dalla seconda prova tutto è filato liscio ed il feeling con la vettura è aumentato di speciale in speciale grazie anche a Jacky Luchi ed al figlio Gianluca della Gma Racing. Un risultato inaspettato ma una grandissima soddisfazione per me e Claudio in un rally/evento internazionale". Federico Ormezzano e Mauro Bocchio ​ con la consueta talbot lotus erano presenti nella categoria Legend Star dedicata allo spettacolo senza rilevamento tempi.

Come di consueto i famosi traversi da manuale di Tramezzino non sono ​ mancati con la chicca di una curva di traverso appaiati a Tognana e De Antoni a bordo di una opel ascona anche se nel Biellese sono ricordati in modo indelebile per la prova speciale Romanina ultima del rally sulla quale nel 1982 persero una gara ormai vinta sulla Ferrari 308. In categoria Legend Star presente anche Claudio Ambricco di Crevacuore che navigava il sardo ​ Giorgio Mela a bordo di una mostruosa e potentissima Audi s1 pikes peak. Bella vittoria assoluta nella categoria myth per il Team Chiavenuto di Mongrando che ha affidato la ford sierra cosworth al pluricampione Francois Delecour e Sabrina de Castelli ​ che hanno dimostrato la competitivita' della vettura made in Biella come dice Andrea Chiavenuto “un bel risultato per il nostro team ed un orgoglio poter affidare la nostra vettura al grande Delecour che ci ha ripagato con la vittoria. Abbiamo avuto qualche problema di affidabilita' ​ sul finale di gara ma le corse sono anche queste ed un pizzico di fortuna a volte non guasta".