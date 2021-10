Biella, studenti a spasso con l'arte: in visita anche nella Teca House

È in piena attività al Liceo “Avogadro” di Biella il progetto “A spasso con l’Arte”, coordinato dalla prof.ssa Alessandra De Stefanis e rivolto principalmente alle classi del corso Scientifico cui è offerta l’opportunità di spostarsi sul territorio cittadino per vedere e studiare direttamente, in orario pomeridiano, alcuni elementi che caratterizzano la produzione artistica locale.

Venerdì 1° ottobre le classi 5A e 5D hanno visitato Teca House, uno spazio contemporaneo in cui la committenza e il progettista, l’architetto Federico Del Rosso, hanno voluto unire alla progettualità dell’edificio la valorizzazione ambientale e paesaggistica dell’ambiente circostante. Mercoledì 6 ottobre la 4A e la 4E hanno visitato la mostra “Lana” presso la Fondazione Sella, quindi osservato l’evoluzione degli edifici industriali presso quanto rimane del Lanificio Rivetti, costruito tra la fine del sec. XIX e i primi anni del successivo, quindi alle Pettinature riunite progettato nel 1940 da Giuseppe Pagano.

Le classi 2E e 2C hanno visitato il borgo medievale del Piazzo alla ricerca, come in una caccia al tesoro, degli ornamenti fittili più significativi. Prossimamente, il 20 ottobre, la 3A visiterà la basilica di S. Sebastiano, spostandosi poi al Museo del Territorio per un’attività laboratoriale sull’affresco, quindi, nei primi giorni di novembre, sarà la volta delle classi 1A e 1E che, sempre al Museo del Territorio, approfondiranno lo studio dei reperti celtici e romani rinvenuti nella nostra zona. Il progetto si inserisce quindi pienamente nella serie di attività fortemente volute da Dino Gentile, Dirigente del Liceo “Avogadro”, per promuovere tra gli studenti, ma anche nel corpo docente, una più consapevole conoscenza del territorio.