Pittori, scultori, intarsiatori del legno e incisori al castello, avvolto con centinaia di metri di nastro rosa della Lilt

Come ogni anno, nel mese di ottobre (domenica 17 ottobre 2021) si svolgerà a Benna la manifestazione “Artisti al Castello”, giunta ormai alla V edizione. E’ stato deciso di organizzarla sfruttando gli ampi spazi esterni del maniero bennese, che garantiscono la necessaria sicurezza e un opportuno distanziamento sociale per i visitatori, nel rispetto delle disposizioni vigenti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 in corso. Anche l’orario di esposizione è stato esteso (dalle 9 alle 18.00) rispetto alle prime edizioni (solo pomeridiane) per facilitare una maggiore possibilità di visita, diluita nell’arco dell’intera giornata al fine di non creare - per quanto possibile - assembramenti di pubblico. Come negli scorsi anni non è previsto un costo di iscrizione per gli espositori.

All’evento prenderanno parte numerosi artisti da tutto il territorio biellese (e non solo): pittori ma anche scultori, intarsiatori del legno e incisori. Dichiara Giorgio Biollino, Vicesindaco del comune di Benna con delega alla Cultura e al Turismo: “Con questo evento vogliamo dare tutti insieme un segnale di ripresa e di normalizzazione della vita quotidiana delle nostre comunità. Dopo tanti mesi di rinunce e sacrifici torniamo, in sicurezza e con tutte le prudenze del caso, a rivivere momenti di condivisione, di espressione creativa e di identità del paese. Parecchi artisti hanno risposto con un senso di sollievo a questa edizione 2021, dopo tanti mesi e troppi eventi saltati a causa della pandemia”.

Tra le partecipazioni significative di questa edizione va sicuramente evidenziata quella di LILT BIELLA, presente con un suo stand, con cui sarà possibile per i volontari fare campagna di informazione, raccogliere offerte e diffondere sempre più la conoscenza delle pratiche di prevenzione nella lotta ai tumori, che è la missione fondamentale di LITL BIELLA. Inoltre l’ambiente del castello dove si svolgerà la manifestazione degli artisti verrà per l’occasione avvolto con centinaia di metri di nastro rosa, come segno di vicinanza e adesione di Benna a “Lilt for Women - Campagna Nastro Rosa”, l'iniziativa volta a promuovere l'importanza della prevenzione nella lotta contro il cancro al seno.

Per l’edizione di quest’anno è stato proposto agli artisti di realizzare una o più opere su Benna (paesaggi, monumenti, volti, ecc.), che verranno esposti in una zona apposita del Castello e saranno votati dai visitatori della mostra. Verso le ore 17 verranno conteggiate le preferenze ricevute e premiati i sette artisti vincitori, che vedranno la loro opera in copertina e nelle pagine interne dell’almanacco comunale 2022. Spiega il Vicesindaco di Benna Giorgio Biollino: “Mi sembra una modalità interessante: i cittadini potranno scegliere direttamente il calendario che li accompagnerà per tutto il prossimo anno nelle loro case”.